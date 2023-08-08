В Забайкалье задержан второй подозреваемый в избиении бойца спецоперации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в избиении участника специальной военной операции (СВО) в селе Нерчинский Завод. Об этом во вторник, 8 августа, проинформировало СУ СК по Забайкальскому краю.

«Второй соучастник задержан», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также следователи попросят суд о его аресте.

По данным СУ СК, также уже предъявлено обвинение 27-летнему местному жителю. Кроме того, установлена причастность к совершению преступления еще одного 43-летнего мужчины. Последний объявлен в розыск.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о том, как две компании повздорили в кафе, и в итоге был избит инвалид, участник специальной военной операции. Инцидент произошел 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Двое злоумышленников избивали его ногами, в то время как другие - двое молодых людей и две девушки - подбадривали их и оскорбляли ветерана.

Сайт KP.RU пообщался с пострадавшим бойцом спецоперации Михаилом Таскиным. Он служил добровольцем под Соледаром, где потерял ногу. Участник СВО рассказал, что хулиганы били больно, но больнее всего ему было, когда хулиганы сорвали с него медаль «За отвагу».