Убивший подругу в Екатеринбурге школьник заявил, что она его провоцировала Фото: Мария ЛЕНЦ

Убивший 17-летнюю девушку в Екатеринбурге подросток рассказал, что причина расправы — провокация с ее стороны. По его словам, она гуляла с другими парнями и школьник решился на убийство из ревности. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно от источника в правоохранительных органах.

Сам подросток во время допроса вел себя совершенно спокойно и жалел не убитую подругу, а себя. Помимо этого удалось установить, что 15-летний убийца употреблял запрещенные вещества.

Напомним, что жуткое преступление произошло вечером шестого августа в одной из квартир в многоэтажке. Компания подростков собралась там для распития спиртного. В ходе застолья начался конфликт и убийца набросился на 17-летнюю девушку с молотком. После этого он начал топить ее в ванной.

Второму юноше, находящемуся в этой квартире, нападавший также угрожал расправой, после чего запер его в ванной и пытался расчленить тело девушки. Теперь убийце грозить до десяти лет лишения свободы.