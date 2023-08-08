НАК: с начала СВО в России предотвратили 188 террористических преступлений

В России с февраля 2022 года предотвратили 188 террористических преступлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С февраля 2022 года правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили на территории России 188 преступлений террористической направленности. Об этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил ТАСС по итогам заседания директора ФСБ Александра Бортникова.

Так, в России с начала специальной военной операции (СВО) было предотвращено 188 террористических преступлений.

«Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», - сообщили в НАК.

Ранее сайт KP.RU писал, что Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило граждан о телефонных мошенниках с Украины, которые склоняют россиян к диверсиям и терактам путем угроз или обмана.

Напомним, согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, поджоги военкоматов в регионах были совершены россиянами по указаниям из Украины, которые поступают по телефону.