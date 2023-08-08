В России отреагировали на отказ МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсутствие осуждения Украины за атаку на российское гражданское судно со стороны Министерства иностранных дел Франции, возмутительно. Такое заявление сделали в российском посольстве.

— С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно — танкер «Сиг» — в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа, — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Также в посольстве подчеркнули, что вместо осуждения киевского режима, который даже не пытается скрыть свою причастность к преступлению, французский МИД в очередной раз выдвинул голословные обвинения в адрес России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер «Сиг». Она также отметила, что подобные действия киевского режима не останутся без ответа.