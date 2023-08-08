Крупный пожар произошел на производстве акриловых ванн во Владимирской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области в поселке Гигант произошел пожар на предприятии по производству акриловых ванн. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ГУ МЧС России.

«В поселке Гигант горит здание по производству акриловых ванн … Пожарные препятствуют распространению огня на соседние здания», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что площадь пожара составляет 5,8 тысячи квадратных метров. Как уточняется в заявлении, в тушении возгорания принимают участие 30 человек и шесть единиц техники.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 августа, пожар произошел на фабрике спортивных изделий «Леко» в поселке Синьково горокруга Дмитров в Московской области.