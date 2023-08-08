НАК сообщил о появлении новых террористических угроз от Украины на фоне СВО

Национальный антитеррористический комитет сообщил о новых угрозах от спецслужб Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне проведения специальной военной операции (СВО) стали появляться новые террористические угрозы от спецслужб Украины. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания директора ФСБ Александра Бортникова.

«При содействии «коллективного Запада» они (спецслужбы Украины) пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы», - сообщили в НАК.

Ранее KP.RU писал, что с начала спецоперации в феврале 2022 года на территории России было предотвращено 188 преступлений террористической направленности. В основном их подготовкой занимались маргинальные молодые люди низких моральных качеств, которые не задумываются о последствиях.

Накануне МВД России предупредило граждан о телефонных мошенниках с Украины, которые склоняют к диверсиям.