Жительницу Волгограда задержали за убийство девятимесячного сына Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде была задержана 24-летняя женщина, которую подозревают в убийстве девятимесячного ребенка. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Как сообщается, все 3 августа 2023 года, когда женщина закрыла сына в квартире, после чего не возвращалась несколько дней. В результате младенец умер от нехватки воды и еды. Его тело обнаружила бабушка в минувший понедельник, 7 августа.

При этом на допросе женщина не стала скрывать, что хотела убить своего ребенка, а ушла отдыхать.

«С какой целью вы это сделали?» - задали ей вопрос следователи.

«С целью убийства ребенка», - ответила жительница Волгограда.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело. «Следователь СКР намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, следователи намерены настаивать на изъятии у женщины еще двух детей и лишении ее родительских прав.