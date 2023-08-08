Британия расширила санкционные списки в отношении России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон решил вновь расширить ограничительные меры в отношении Москвы и Москва. В антироссийский санкционный список было добавлено 19 позиций, а санкции в отношении Белоруссии расширили на шесть позиций. Об этом во вторник, 8 августа, заявило британское правительство. Заблокированы активы шести белорусских которые, по мнению британских властей, «принимали участие в извлечении выгоды от властей Белоруссии или его поддержке посредством ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства республики».

Ограничительные меры были также введены в отношении российской компании по разработке электроники «СМТ-АйЛогик», компании Stout, которая, по заявлению Лондона, импортирует электронные компоненты, а также поставщика высокотехнологичных электронных компонентов «ТестКомплект».

Соединенное Королевство также ввело санкции в отношении иранских юридических и физических лиц, которые якобы поддерживают Москву в сфере обороны.

Напомним, на прошлой неделе, 3 августа, Европейский союз ввел новые санкции против Белоруссии за обход ограничительных мер в отношении России. В «черный список» попали 38 граждан и три белорусских компании.