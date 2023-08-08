Эксперт объяснил повышение ставки по ипотеке в Сбере

При этом банк недавно снизил ее на 0,3 п.п. по льготным программам, говорит Александр Гуторов, вице-президент ГК Страна Девелопмент, руководитель блока маркетинга и продаж.

На самом деле, он ожидал повышения в ближайшую неделю. Но в банках сохраняется возможность взять ставку на выгодных условиях на новостройках, в том числе по партнерским программам с застройщиками. Так в компании есть субсидированные программы, которые позволяют снижать ставку клиентам на 1.4 п.п.

Повышение ставок вряд ли приведет к снижению цен на рынке. «Скорее всего, цены не будут расти, если ставка по госпрограммам начнет расти, увеличится предложение по субсидии, если ЦБ не повысит снова порог по минимальной субсидии», - сказал эксперт.

Ранее Сбер сообщил, что текущие рыночные условия вынуждают с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам.

“При этом мы стремимся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян. По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, а с 4 августа 2023 года мы снизили ставки сразу по трём льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» — 4%, по «Ипотеке для IT» — 3%”, - говорится в сообщении банка.

Там же сказано, что c 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки в Сбере, чтобы расширить выбор недвижимости для покупателей.