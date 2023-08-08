Премьер Грузии Гарибашвили надеется на воссоединение с Абхазией и Южной Осетией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что местные власти придерживаются мирного восстановления территориальной целостности. Об этом он написал в своем письме, посвященному 15-й годовщине начала боевых действий в Южной Осетии.

По его словам, Грузия делает все, чтобы сохранить в стране мир и стабильность.

"Власти Грузии привержены пути мирного восстановления территории и объединения страны. Мы верим, что развитая и сильная страна является лучшей перспективой для грузин, осетин, абхазов и других народностей. которые проживают на нашей земле", - написал Гарибашвили в своих социальных сетях.

Кроме того, у Грузии налаживаются связи и с Россией. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал администрацию США прекратить попытки сорвать улучшение отношений между Москвой и Тбилиси.