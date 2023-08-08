Генштаб ВСУ: 20 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии Фото: REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что обучение в Великобритании прошли 20 тысяч украинских военнослужащих, уточняя, что такое обучение проходило в рамках многонациональной учебной операции Interflex.

«20 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании», - сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

Напомним, накануне Financial Times сообщило, что оборонные компании Великобритании начали получать существенно меньше инвестиций, и их объемы заметно сокращаются еще с начала спецоперации России на Украине. По словам исполнительного директора трейдинговой компании ADS Group Limited Кевина Крейвена, все это связано с осторожностью инвесторов, а также применением принципов экологичного и социально-ответственного управления.