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НовостиВ мире8 августа 2023 10:59

FP: Россия может воспользоваться слабостью НАТО в Арктике

Страны Альянса не соблюдают обязанности в этом регионе
Роман ПОЛОСИКОВ
FP: Россия может воспользоваться слабостью НАТО в Арктике

FP: Россия может воспользоваться слабостью НАТО в Арктике

Фото: REUTERS

Россия может воспользоваться слабостью НАТО в Арктике, чтобы установить больший контроль над регионом. Такое заявление сделал обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy.

— На северном фланге НАТО, особенно в Арктике и находящихся рядом с ней районах, все еще вызывает тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств, — подчеркнул Грей.

Также по его словам, Североатлантический альянс должен заставлять своих членов на севере ограничивать доступ России и Китая в Арктике, поскольку они "могут использовать свою мощь" против НАТО из-за недостаточного военного присутствия в регионе.

Ранее KP.RU рассказывал, что НАТО считает сдерживание России в Арктике одной из приоритетных задач, при этом Альянс опасается, что Северный флот может нанести поражающий удар в случае прямого конфликта с Россией.