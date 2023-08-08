В Северной Ирландии произошли беспорядки из-за праздника националистов Фото: REUTERS

В Лондондерри в Северной Ирландии в ночь на вторник, 8 августа, произошли беспорядки после того, как правительство Ольстера разобрало импровизированный склад деревянных досок, которые собирались поджечь по случаю празднования Успения Пресвятой Богородицы. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Мы зафиксировали ущерб собственности местных жителей, в том числе попытки поджечь автобус и повредить фургон для доставки грузов … Такое поведение абсолютно неприемлемо и должно быть всеми осуждено», - сказано в сообщении, где также говорится о том, что у одного жителя угнали машину, а потом подожгли ее, а на самого мужчину было совершено нападение.

Беспорядки произошли в районе Галлиа, где в основном проживают католики-националисты, выступающие за объединение с Республикой Ирландия. В 2012 году после попытки правоохранителей сорвать торжества беспорядки в этом районе продолжались в течение трех дней.

Католики в Ольстере празднуют Успение Пресвятой Богородицы 15 августа, разжигая костры по этому случаю. При этом помимо религиозного значения, праздник имеет политический мотивы, поскольку ирландские националисты используют эту дату, чтобы отдать дань ирландцам, которые, по их мнению, несправедливо пострадали от британской армии.

Муниципальные власти ранее предлагали отказаться от разведения костров по случаю Успения Пресвятой Богородицы, заменив их музыкальным концертом.