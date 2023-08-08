Tasnim: президент Ирана может принять участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Ирана Эбрахим Раиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Ирана Эбрахим Раиси с высокой долей вероятности может принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя ЮАР.

По словам представителя ЮАР, Раиси принял предложение посетить саммит "пятерки", который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Кроме того, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в августе примет участие в 15-м заседании межправкомиссии Ирана и ЮАР.

Ранее KP.RU сообщил, что лидеры 23 стран, в число которых входят Иран и Аргентина, официально выразили желание присоединиться к БРИКС. Заявки на вступление в межгосударственное объединение уже подали Белоруссия и Эфиопия.

Отметим также, что российский экономист Василий Колташов допустил крах доллара в случае создания и введения БРИКС собственной валюты.