Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме Астрахани Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В жилом доме Астрахани произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли 2 человека, еще 4 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как известно, взрыв газа произошел в доме на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двоих человек, еще 70 эвакуировали. После взрыва в доме начался пожар. В одной из квартир оказались выбиты оконные рамы. Как сообщили в экстренных службах, площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пожарные реагируют по повышенному рангу пожара.

4 августа 2023 года сильный взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Канске Красноярского края. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке.