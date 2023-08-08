СК возбудил дело о фейках против религиозного деятеля Сипко Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего религиозного деятеля Юрия Сипко о распространении фейков о действиях российских войск. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

Уточняется, что бывшего религиозного деятеля подозревают в совершении преступления, предусмотренного по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

По версии следствия, в марте 2022 года Юрий Сипко разместил видеоролик, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, были представлены заведомо ложные данные о действиях российских военных против мирного населения на Украине.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на источник, правоохранители не обнаружили обвиняемого дома. Не исключено, что тот мог успеть выехать за рубеж.

Юрий Сипко является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета, а ранее он возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов.