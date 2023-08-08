Отец Жанны Фриске: когда болезнь только начиналась, она перепутала небо и землю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жанны Фриске не стало в 2015 году. С момента ее смерти прошло 8 лет, а родные до сих пор не могут смириться и принять, вспоминать о дочери с теплом и любовью.

Из дом полон ее фотографий, хранятся кассеты с записями ее выступлений. А за семейным столом всегда вспоминают истории из жизни Жанны: как родилась семимесячной, как купила первую квартиру, как попала в группу «Блестящие», как стало мамой Платона и, конечно же, о страшной болезни.

Именно онкология оборвала жизнь звезды в 40 лет. О своей болезни певица узнала случайно.

- Я был в Москве, а жена – в Майами вместе с Жанной, помогала ей с ребенком. Вдруг звонит и говорит: «Жанна постоянно спит и света боится. Все время в комнате окна закрывает. Жалуется, что голова у нее болит», - рассказывает сайту mk.ru Владимир Фриске.

А потом Жанна потеряла сознание в магазине. Но все решили, что это из-за усталости. Уже будучи дома певица отправилась к океану, чтобы побыть одной и искупаться, а когда пришла, была напугана, призналась матери, что чуть не утонула.

- Говорит: «Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землей. Я не могла понять, где находится земля, а где небо!». Оля (мать Жанны – ред.) мне рассказала об этом, я сразу зашел в Интернет и прочитал, что это симптом опухоли мозга, - вспоминает страшный момент Владимир Фриске.

В больнице был почти месяц томительного ожидания, результат плачевный – опухоль злокачественная.

У Жанны начались сильные приступы: ее ломало сильно. Врачи советовали привязывать ее к кровати.

- Если не привязывать, она может себе сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходил приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим, - вспоминает мужчина.

Американские врачи особо не лечили пациентку. Владимир Фриске настаивает, что они кололи ей только обезболивающее. Затем было лечение в Германии и даже обращение к шаману из Оренбурга, но последний оказался мошенником.

Лечение Жанны обошлось дороже миллиона долларов, помогали коллеги: Лепс, Басков, Лолита.

Затем лечение в Лос-Анджелесе все-таки дало результат. Жанна смогла встать на ноги, у семьи появилась надежда.

- Сделал семь уколов по 16 тысяч долларов каждый, по-моему. Наступила ремиссия. Жанна уже все сама могла делать по дому, и ласточку даже. На массажи ходила, похудела, - говорит Владимир Фриске.

Он винит в смерти дочери Дмитрия Шепелева, ведь, по словам Фриске, именно он не стал возить Жанну на уколы. Врачи настаивали, что их нужно делать и дальше, но телеведущий не стал.

- Он ходил и у всех врачей спрашивал: «Будет ли она такая же, как раньше?». Когда ему сказали, что нет, он перестал ей заниматься, - заключил Владимир Фриске.

Свои последние дни Жанна доживала в доме у родителей в Подмосковье. В течение месяца она полностью потеряла сознание, перестала видеть и не открывала глаза.