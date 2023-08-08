По словам главы союза, западные страны пытаются насадить в республике русофобию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria, член совета общественной платформы «Народный Союз Молдовы» Александр Танасий заявил, что западные страны ведут Молдавию по украинскому сценарию, навязывая республике разрыв отношений с Москвой, а также насаждая русофобию.

Танасий указал на то, что власти уже отказались от многих важных соглашений, приведя в пример договор с СНГ, который, по его словам, играет «важную роль в социально-экономическом, культурном сотрудничестве и в сфере безопасности».

«На мой взгляд, запад ведет Молдавию по украинскому сценарию - в соседней стране вначале объявили Россию источником всех бед, затем разорвали с ней все связи», - приводит РИА Новости заявление главы союза, который также отметил, что Москва никогда не являлась врагом Молдавии.

Напомним, ранее стало известно о сокращении численности персонала посольства России в Кишиневе, а министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».