«Сейчас реальная проблема с ее здоровьем»: Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы

Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Состояние певицы Лады Дэнс сейчас ухудшилось. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил ее директор Сергей Пудовкин, уточнив, что артистке была сделана вторая операция.

Лада Дэнс попала в аварию в минувшую субботу, 5 августа, когда возвращалась домой после выступления на корпоративе. Как сообщалось, певица получила серьезные ушибы, а также травмы головы и позвоночника.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», - приводит РИА Новости его слова.

По его словам, в ходе второй операции, которая была проведена в ночь на вторник, 8 августа, пытались «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы». Пудовкин также сообщил о проведении экспертизы водителя, который вез Дэнс. Отмечается, он был в адекватном состоянии, однако транспортная компания не обеспечила всех мер безопасности.

«Уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», - заявил он, уточнив, что будет подан иск, а предварительная сумма составляет 12 млн рублей.