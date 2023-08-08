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НовостиЗвезды8 августа 2023 11:37

«Сейчас реальная проблема с ее здоровьем»: Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы

Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы

Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Состояние певицы Лады Дэнс сейчас ухудшилось. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил ее директор Сергей Пудовкин, уточнив, что артистке была сделана вторая операция.

Лада Дэнс попала в аварию в минувшую субботу, 5 августа, когда возвращалась домой после выступления на корпоративе. Как сообщалось, певица получила серьезные ушибы, а также травмы головы и позвоночника.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», - приводит РИА Новости его слова.

По его словам, в ходе второй операции, которая была проведена в ночь на вторник, 8 августа, пытались «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы». Пудовкин также сообщил о проведении экспертизы водителя, который вез Дэнс. Отмечается, он был в адекватном состоянии, однако транспортная компания не обеспечила всех мер безопасности.

«Уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», - заявил он, уточнив, что будет подан иск, а предварительная сумма составляет 12 млн рублей.