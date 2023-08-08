В Монголии мужчина заразился бубонной чумой после употребления мяса сурка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Улан-Баторе мужчину госпитализировали с бубонной чумой после того, как он употребил в пищу мясо сурка. Об этом рассказали в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии.

Отмечается, что зараженного мужчину и еще пять человек, тесно с ним контактирующих, изолировали. О состоянии госпитализированного на данный момент не сообщается.

Напомним, что ранее в Монголии на границе с Россией провели анализ детеныша сурка и обнаружили патоген бубонной чумы. После проведения исследований, местным жителям и туристам напомнили, что в регионе действует запрет охоты на сурков и поедания их мяса.

Всего же в Монголии было выявлено 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны. При этом уточняется, что случаи смерти от заболевания регистрируются в Монголии ежегодно, но в последнее десятилетие заболеваемость начала расти.