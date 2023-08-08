Звезда "Секса в большом городе" Крис Нот назвал обвинения в изнасилованиях ложными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер, звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. Об этом пишет USA Today.

По словам артиста, никаких уголовных дел против него не заведено. Кроме того, в половые связи с женщинами он вступал по взаимному согласию.

"Мне не о чем давать показания и рассказывать свою историю, а также привлекать свидетелей. Отмечу, что имеются и более абсурдные дополнения, совершенно нелепые, не имеющие никаких фактов. И мне не нравится говорить об этом, поскольку как только я это сделаю, вы или Daily Mail напишете, а мне не хочется, чтобы мои дети видели это", - отметил Нот в интервью изданию.

Крис Нот также подтвердил измены своей жене, на нее это повлияло очень разрушительно.

Напомним, в конце 2021 года стало известно, что американского актера обвинили в изнасилованиях. Сразу две женщины утверждали, что произошло как минимум два эпизода с разницей в десять с лишним лет.