Пропавшую под Екатеринбургом маму с пятилетней дочкой нашли в другом городе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области завершены поиски пятилетней девочки и ее матери, которые пропали в минувшую субботу 5 августа, в Первоуральске. Как сообщила старшая дочь Ирины, они находились в городе Дегтярск.

«Девочку нашел ее отец, он поехал в Дегтярск после сообщения о том, что ее с мамой там видели. Она находилась вместе с мамой, в квартире того самого мужчины в красной футболке, с которым связывалась накануне пропажи. Там были и другие незнакомые люди», - приводит «КП-Екатеринбург» заявление Ирины, которая рассказала, что отец забрал дочку и уехал.

Ранее уже стало известно, что 43-летняя жительница Первоуральска накануне пропажи выписалась из клиники, где познакомилась с мужчиной, поэтому предполагали, что ее новый знакомый может знать о ее местоположении.

Напомним, телефон Ирины, о пропаже которой сообщил супруг, был доступен до 22:00 вечера понедельника, 7 августа. Старшая дочь пыталась дозвониться мамы, однако та так и не взяла трубку.