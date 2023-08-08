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НовостиПолитика8 августа 2023 11:54

Российские войска отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ во вторник, 8 августа, сообщило, что российские войска отразили 18 атак украинских подразделений на Донецком направлении, уничтожив до 210 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении также отмечается, что поражение было нанесено техники 28-й и 54-й механизированных бригад украинских войск около населенных пунктов Курдюмовка и Северск.

Напомним, на прошлой неделе, 3 августа, российские военные отразили восемь атак украинской армии и контратаковали на Донецком направлении, улучшив свое положение в нескольких районах.