Российские войска отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ во вторник, 8 августа, сообщило, что российские войска отразили 18 атак украинских подразделений на Донецком направлении, уничтожив до 210 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении также отмечается, что поражение было нанесено техники 28-й и 54-й механизированных бригад украинских войск около населенных пунктов Курдюмовка и Северск.

Напомним, на прошлой неделе, 3 августа, российские военные отразили восемь атак украинской армии и контратаковали на Донецком направлении, улучшив свое положение в нескольких районах.