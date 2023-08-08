Путин подписал указ о приостановке налоговых договоров с недружественными странами Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается ряд налоговых соглашений с недружественными странами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что подобное решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых государств. При этом действовать данный указ будет до тех пор, пока страны не устранят допущенные нарушения экономических и прочих интересов Российской Федерации, прав ее граждан и юрлиц.

Также в документе поручено Правительству РФ принять меры по снижению влияния приостановки налоговых договоров на экономику России.

Ранее Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев СВО. При гибели добровольца, его семье положена выплата в 3,13 миллиона рублей, а при получении инвалидности — более 2,3 миллиона рублей.