Назван самый жаркий месяц за всю историю наблюдений климатологов на планете

Климатолог сообщила о рекордно высокой глобальной температуре в июле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глобальная температура воздуха и океана в мире в июле 2023 года стала самой высокой с момента начала наблюдений. Об этом заявила представитель Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Берджесс на брифинге ООН в Женеве.

"Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям", - заявила климатолог.

По данным Берджесс, текущий 2023 год занимает третье место в топе самых теплых годов. Температура за год поднялась на 0,43 градуса по Цельсию выше среднего. А средняя глобальная температура в июле повысилась на 1,5 градуса в сравнении с доиндустриальным показателем.

Согласно оценкам Copernicus, в 2023 году июль был приблизительно на 1,5 градуса жарче, чем в среднем за 1850-1900 годы.

Что касается воды, то за июль средние глобальные температуры поверхности моря повысились на 0,51 градуса по сравнению с уровнем 1991-2020 годов. Вода прогрелась на 1,05 градуса в Северной Атлантике - этот показатель выше среднего.

Климатолог также сообщила, что продолжает обновлять антирекорды и площадь льда в Антарктике. Ежемесячное значение при этом на 15 процентов ниже среднего, что является самым низким показателем в июле с момента начала наблюдений со спутника.

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