Число пострадавших из-за взрыва газа в Астрахани выросло до 12

Число пострадавших из-за взрыва газа в Астрахани выросло до 10 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Астрахани в результате взрыва в жилом доме пострадали 12 человек. Об этом сообщили в областном Минздраве. Также в Министерстве здравоохранения по Астраханской области отметили, что среди пострадавших жителей нет детей.

"По последним данным при пожаре пострадало 12 человек, среди пострадавших детей нет", - отметили в ведомстве.

Также на данный момент, два человека погибло, еще двое госпитализированы, восьмерым оказана помощь на месте, они не нуждаются в госпитализации.

Напомним, 8 августа 2023 года в доме на улице Адмирала Нахимова взорвался бытовой газ. После этого в доме начался пожар, из здания спасли двоих человек, еще 70 эвакуировали. В одной из квартир оказались выбиты оконные рамы. Как сообщили в экстренных службах, площадь пожара составила 90 квадратных метров.