Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности

Переводчица Зеленского заявила, что охрана хранит в тайне места его встреч Фото: REUTERS

Охрана президента Украины Владимира Зеленского хранит в секрете места его встреч после задержания жительницы Очакова, собиравшей сведения о передвижении украинского лидера. Об этом сообщила переводчица политика Анна.

Как передает радиостанция Europe1, переводчица рассказала, что в ходе поездок с Зеленским охрана проверяет машины и собирает телефоны. О месте встречи было сказано «только в последний момент», отметила она.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины задержала жительницу Очакова, которая подозревают в слежке за передвижениями Владимира Зеленского. Она была задержана во время передачи разведданных перед поездкой президента Украины в Николаевскую область. По информации СБУ, женщина «пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области». Также она пыталась узнать расположение систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ.