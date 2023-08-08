Врач Герасименко: грибы, собранные у трассы, провоцируют отравления

Иногда грибы могут навредить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конец лето и начало осени — традиционное время сбора грибов. Однако, далеко не все грибы могут принести пользу организму, некоторые, даже съедобные, нанесут вред. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко.

«Покупать или собирать грибы вдоль дороги – не лучшая идея. Грибы могут подвергнуться действию выхлопных газов. Употребление таких грибов может привести к интоксикации», - рассказала врач.

Гастроэнтеролог добавила, что также, грибы могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Особенно внимательными стоит быть людям, страдающим от аллергии или проблем поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей, желудка и кишечника.

«Клетчатка грибов плохо переваривается в организме даже здорового человека и стимулирует излишнее сокращение кишечника, проявляющееся приступами спазмов и дискомфорта в животе», - рассказала медик.

Ранее RT сообщало, что грибникам не стоит собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, так как это приводит к быстрой порче грибов. Кроме того, важно собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери.