Прощание с известной ирландской певицей Шинейд О’Коннор прошло в городе Брей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тысячи людей собрались во вторник, 8 августа, в городе Брей в ирландском графстве Уиклоу для того, чтобы проститься с известной певицей Шинейд О'Коннор. Об этом сообщило издание Daily Express.

Похоронная процессия проследовала по набережной от дома, где раньше жила певица. Тысячи поклонников бросали в катафалк с гробом красные и желтые розы под трек Боба Марли Natural Mystic.

Собравшиеся со слезами на глазах ждали, когда в громкоговорителях зазвучит хит О'Коннор Nothing Compares 2 U, благодаря которому певица приобрела всемирную популярность.

Сайт KP.RU ранее писал, что известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет.

Карьера певицы началась в далеком 1985 году. Всемирную известность она получила благодаря хиту Nothing Compares 2 U, который был назван синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards. Рок-звезда была известна не только своим музыкальным талантом, но и эпатажной внешностью – О’Коннор ходила в татуировках и брила голову налысо. Она также заявляла, что страдает от биполярного расстройства.

Напомним, причиной смерти вокалистки Шинейд О'Коннор стал рак, с которым она боролась долгое время.