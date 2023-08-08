Власти Литвы заморозили активы россиян и белорусов на 103 миллиона евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы заморозили активы лиц, связанных с Россией и Белоруссией, на сумму более 103 миллионов евро, сообщает Служба расследования финансовых преступлений при МВД прибалтийской республики.

«Общая сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными финансовыми санкциями, применяемыми к России и Белоруссии, превысила 103 миллиона евро», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в Службе расследований, из этих средств 69,505 миллиона евро и более 810 тысяч долларов приходится на юридических лиц, связанных с РФ, еще 23,710 миллиона евро и 7,680 миллиона долларов – на юридических лиц и одно физическое лицо, связанных с Белоруссией.

Напомним, в начале июля в Еврокомиссии заявляли, что точная сумма замороженных странами Европейского союза суверенных российских активов после начала специальной военной операции на Украине составляет около 207 миллиардов евро.