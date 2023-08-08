На нескольких платных дорогах России появится новая разметка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На участках платных дорог "Дон", "Нева" и ЦКАД появится новая разметка, которая поможет водителям выбрать безопасную дистанцию. Об этом говорится в телеграм-канале оператора госкомпании "Автодор".

Экспериментальная разметка будет нанесена на восьми участках трасс госкомпании с повышенной допустимой скоростью - до 110 км/ч и до 130 км/ч. Из них два находятся в Подмосковье. Кроме того, новая разметка появится на участках дорог М-4 "Дон" в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и на участках платной трассы М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях.

Фото: "Автодор"

Разметка будет представлять собой стрелки или уголки-шевроны, расстояние между которыми будет соответствовать необходимой безопасной дистанции между машинами. Где допустимая скорость 110 километров в час - расстояние между элементами разметки будет в 55 метров, а где 130 км/ч - в 65 метров.

Между тем, в сентябре 2023 года начнут действовать тарифы на проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, когда откроется движение по этим 308 километрам.