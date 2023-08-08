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НовостиОбщество8 августа 2023 13:08

На нескольких платных дорогах России появится новая разметка

Она должна помочь водителям выбрать безопасную дистанцию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На нескольких платных дорогах России появится новая разметка

На нескольких платных дорогах России появится новая разметка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На участках платных дорог "Дон", "Нева" и ЦКАД появится новая разметка, которая поможет водителям выбрать безопасную дистанцию. Об этом говорится в телеграм-канале оператора госкомпании "Автодор".

Экспериментальная разметка будет нанесена на восьми участках трасс госкомпании с повышенной допустимой скоростью - до 110 км/ч и до 130 км/ч. Из них два находятся в Подмосковье. Кроме того, новая разметка появится на участках дорог М-4 "Дон" в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и на участках платной трассы М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях.

Фото: "Автодор"

Фото: "Автодор"

Разметка будет представлять собой стрелки или уголки-шевроны, расстояние между которыми будет соответствовать необходимой безопасной дистанции между машинами. Где допустимая скорость 110 километров в час - расстояние между элементами разметки будет в 55 метров, а где 130 км/ч - в 65 метров.

Между тем, в сентябре 2023 года начнут действовать тарифы на проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, когда откроется движение по этим 308 километрам.