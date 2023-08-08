Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия оставила Украину без средств ПВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина без средств ПВО стала легкой добычей для российской авиации Фото: Александр КОЦ

Российские силы лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) средств противовоздушной обороны (ПВО). Это, в свою очередь, привело к серьезным потерям украинской армии. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины», - сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Теперь, его словам, российские самолеты могут без проблем залетать на территорию Украины, а той на это нечем ответить.

«Более того, это не могут сделать и США с НАТО», - отметил Джонсон.

Экс-аналитик уточнил, что в настоящее время у ВСУ почти нет систем ПВО, которые могли бы остановить российские удары с воздуха, а средства Patriot оказались неэффективными. Как следствие, украинская армия стала легкой добычей для российских самолетов и вертолетов.

Таким образом Украине нечем ответить на российские удары по противнику, и это является одной из причин, по которой ВСУ несут очень большие потери, резюмировал Джонсон.

Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что у Украины нет шансов на победу, не поможет стране выиграть и вооружение, которое ей поставляют страны Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее рассказывал, что потери ВСУ за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. В частности, противник потерял десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.