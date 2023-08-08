Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка функцией по контролю за оборотом табака.

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Теперь Росалкогольрегулирование называется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачными рынками.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 8 августа, Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается ряд налоговых соглашений с недружественными странами. В документе говорится, что подобное решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых государств. Правительству РФ поручено принять меры по снижению влияния приостановки налоговых договоров на экономику России.