Путин: Около 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке в 2023

Путин заявил, что около 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке в 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала этого года в России около 400 тысяч семей свои улучшили жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития строительства.

Как отметил президент, в 2023 году в стране было введено в строй 24 миллиона квадратных метров жилья. Российский лидер подчеркнул, что строительная отрасль имеет очень большое значение для экономики и социальной сферы.

Как писал сайт KP.RU, Путин ранее поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера льготной ипотеки для многодетных детей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.