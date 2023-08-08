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НовостиВ мире8 августа 2023 13:40

Спать на полу и есть горячее: пять способов спастись от экстремальной жары

Аномальная жара пришла во многие регионы России
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Аномальная жара заставляет жителей придумывать все новые способы охладиться

Аномальная жара заставляет жителей придумывать все новые способы охладиться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара, которая пришла во многие регионы России, заставляет жителей придумывать все новые способы охладиться. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало пять способов спастись от пекла.

Все вниз!

Не многие знают, но холодный воздух скапливается внизу, тогда как горячий поднимается вверх. А это значит — чем ниже лечь, тем прохладнее будет температура воздуха. Поэтому россиянам советуют перебраться временно с кровати на пол — для этого можно подстелить матрас или сделать удобное ложе из одеял.

Мятный вкус

Оказывается, мята не просто придает приятный вкус и запах напиткам. Но и, согласно исследованиям, активизирует белок, отвечающий за ощущение холода. Добавляя мяту в пищу или напиток, наше ощущение температуры меняется.

Пирожным — бой

А вот баловать себя сладким — конфетами или даже мороженым в жару не рекомендуется. Сладости плохо влияют на потоотделение и способность организма охлаждать себя самостоятельно.

Добавить перчинку

Один из не очевидных способов охладиться — пить горячие напитки и есть острую пищу. Так, например, многие кочевые народы даже в пустыне предпочитают холодной газировке кипяток. Дело в том, что горячие и острые продукты ускоряют кровоток и усиливают выделение пота, который охлаждает тело.

Охлаждаем виски

Еще один способ обмануть мозг и охладить тело — приложить холодные предметы к запястьям или вискам. Оказалось, что эти точки лучше ощущают температуру за счет того, что сосуды расположены ближе к коже.