Спать на полу и есть горячее: пять способов спастись от экстремальной жары

Аномальная жара заставляет жителей придумывать все новые способы охладиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара, которая пришла во многие регионы России, заставляет жителей придумывать все новые способы охладиться. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало пять способов спастись от пекла.

Все вниз!

Не многие знают, но холодный воздух скапливается внизу, тогда как горячий поднимается вверх. А это значит — чем ниже лечь, тем прохладнее будет температура воздуха. Поэтому россиянам советуют перебраться временно с кровати на пол — для этого можно подстелить матрас или сделать удобное ложе из одеял.

Мятный вкус

Оказывается, мята не просто придает приятный вкус и запах напиткам. Но и, согласно исследованиям, активизирует белок, отвечающий за ощущение холода. Добавляя мяту в пищу или напиток, наше ощущение температуры меняется.

Пирожным — бой

А вот баловать себя сладким — конфетами или даже мороженым в жару не рекомендуется. Сладости плохо влияют на потоотделение и способность организма охлаждать себя самостоятельно.

Добавить перчинку

Один из не очевидных способов охладиться — пить горячие напитки и есть острую пищу. Так, например, многие кочевые народы даже в пустыне предпочитают холодной газировке кипяток. Дело в том, что горячие и острые продукты ускоряют кровоток и усиливают выделение пота, который охлаждает тело.

Охлаждаем виски

Еще один способ обмануть мозг и охладить тело — приложить холодные предметы к запястьям или вискам. Оказалось, что эти точки лучше ощущают температуру за счет того, что сосуды расположены ближе к коже.