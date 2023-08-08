Суд заключил под стражу школьника, убившего подругу из ревности в Екатеринбурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца 15-летнего школьника, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги. Об этом рассказал сообщает "КП-Екатеринбург".

— Избрать несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — постановил судья.

Напомним, что вечером шестого августа двое подростков и 17-летняя девушка распивали алкоголь в квартире, а позже в ходе застолья начался конфликт. Школьник начал избивать девушку молотком и топить в ванной, а своему однокласснику он также угрожал расправой и запер его, после чего пытался расчленить тело.

Позже он признался, что жертва сама его спровоцировала тем, что гулял с другими парнями. В ходе допроса обвиняемый вел себя спокойно и жалел не погибшую, а себя. Следователи выяснили, что школьник также употреблял запрещенные вещества. Теперь ему может грозить десять лет тюрьмы.