WSJ: ВСУ в ходе наступления не смогли дойти даже до линий обороны ВС России Фото: Александр КОЦ

ВСУ в ходе наступления не смогли дойти даже до основных линий российской обороны, из-за чего Украина сменила тактику и не смогла обойтись без техники Запада. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.

По материалам издания, военные эксперты предрекли, что Украине понадобятся танки Leopard 2 и другая западная военная техника для продвижения к линиям обороны российской армии.

"Для того, чтобы сохранить эту технику Запада, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинским военным пришлось сменить тактику", - говорится в материале издания.

Журналисты утверждают, что во главе наступления украинцев теперь стоит пехота, проходящая через минные поля пешком. Их собрали из других подразделений и запаса. Также военные ВСУ отмечают, что армия понесла большие потери на минных полях.

При этом, уже грядущей осенью в Киеве может начаться катастрофа из-за дефицита запасов ракет для ПВО. Такое заявление сделал полковник Вооруженных сил Украины в интервью для британского издания Times.