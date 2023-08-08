Yota присоединилась к меморандуму Федеральной антимонопольной службы о противодействии спаму

С навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия, федеральная антимономопольная служба и крупнейшие операторы сотовой связи борются совместными усилиями уже более двух лет. Соответствующий меморандум был подписан в 2021 году. С июня прошлого года на сайте ведущих операторов страны и на портале ведомства через специальную форму можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе. В результате спам-звонки будут оперативно заблокированы.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и смс. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 года спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных вызовов и свыше 4,7 миллиона смс», — сообщил Петр Чернявский, руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota.

Защита от спама у всех абонентов Yota бесплатна, нежелательные вызовы и смс ограничиваются автоматически. Интеллектуальная система безопасности выявляет потенциально вредные звонки и сообщения по характерным для спама признакам. Критерии определения нежелательных вызовов и смс регулярно обновляются. С этой целью используются большие данные (big data) и алгоритмы машинного обучения.

Клиенты Yota могут уведомить оператора о спаме и самостоятельно, переслав СМС-сообщение на бесплатный номер 1911. Для сообщения о нежелательных звонках нужно заполнить специальную форму на сайте оператора или на портале ФАС.