Суд арестовал одного из обвиняемых в избиении участника СВО в Забайкалье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Забайкальском крае на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 8 августа, сообщило СУ СК РФ по региону.

«Суд Нерчинского-Заводского района удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении 27-летнего забайкальца», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что обвиняемый до 5 октября пробудет в СИЗО. По информации ведомства, завтра, 9 августа, следователи предъявят обвинение второму нападавшему. Следователи также будут просить суд его арестовать. Что касается третьего нападавшего, то он объявлен в розыск и пока не задержан.

Как рассказал IRK.KP.RU пострадавший боец СВО Михаил Таскин, особой причины конфликта не было. По его словам, с него и его товарища сорвали награды, а затем избили. В настоящее время Михаил чувствует себя хорошо. Он также заявил, что не в обиде на нападавших, а больше всего ему было больно не когда били, а когда срывали награды.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как две компании повздорили в кафе, и в итоге был избит инвалид, участник специальной военной операции. Инцидент произошел 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Двое злоумышленников избивали мужчину ногами, в то время как другие - двое молодых людей и две девушки - подбадривали их и оскорбляли ветерана.