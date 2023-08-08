Путин анонсировал встречу с главой МЧС Куренковым в ближайшие дни Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшие два-три дня намерен провести встречу с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу развития строительной отрасли.

— Я министра увижу через день, через два. Мы с ним поговорим, поясним. Возможно, он ускорит, — подчеркнул Путин, после того, как ему рассказали, что нормативная база для строительства высотных деревянных домов будет разработана не раньше начала 2024 года.

Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Кремле. Глава государства выслушал доклад о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию.