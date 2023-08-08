Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 августа 2023 14:37

Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции

При проведении расчетов допускается использование специальных рублевых и специальных валютных счетов типа «З»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции

Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ.

Как следует из документа, при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З».

Такой механизм расчетов вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами Путина о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями стран Запада.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом месяце президент России продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции.

Напомним, российский лидер ранее подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно документу, Правительство РФ ввело запрет на импорт ряда видов мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, а также рыбы из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.