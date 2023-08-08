Путин объяснил повышение ключевой ставки Банком России Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что повышение ключевой ставки Банком России — вынужденная мера на фоне разогрева инфляции. Об этом он рассказал на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

— Ставка — она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк, как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом, — подчеркнул президент.

Напомним, что 21 июля Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых. В регуляторе объяснили, что такая мера позволит остановить рост цен, а у бизнесменов появится больше желания хранить деньги, а не тратить их.

Банк России также отметил, что повышение ключевой ставки должно положительно отразиться на укреплении рубля, поскольку вклады в национальной валюте станут наиболее выгодными.