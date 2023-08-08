Что произошло за день: главные события 8 августа Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому приостанавливаются несколько налоговых соглашений со странами из списка недружественных. Данное решение принято из необходимости безотлагательных мер, поскольку некоторые государства предприняли недружественные шаги в отношении России.

Например, власти Италии приняли решение приостановить выдачу золотых виз в обмен на инвестиции - Investor Visa for Italy гражданам России и Белоруссии приостановили выдачу золотых виз . Об этом сообщает Министерство по делам предприятий и продукции Италии на своем сайте. Данная программа приостановлена по решению комитета.

А Великобритания вновь расширила санкционные списки в отношении Москвы. В антироссийский перечень было добавлено 19 позиций, а санкции в отношении Белоруссии расширили на шесть пунктов.

Тем временем, в Астрахани из-за взрыва в жилом доме пострадали 12 человек. В Министерстве здравоохранения по Астраханской области отметили, что среди пострадавших жителей нет детей. При этом два человека погибли в результате ЧП, 70 человек были эвакуированы из здания.

Также сотрудники правоохранительных органов в селе Нерчинский Завод задержали второго подозреваемого в избиении участника специальной военной операции. Об этом проинформировало СУ СК по Забайкальскому краю. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, сообщили правоохранители.