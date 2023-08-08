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НовостиПолитика8 августа 2023 14:43

Путин заявил, что в ходе поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей

Он напомнил, что строителей не предупреждали о визите главы государства
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин заявил, что в ходе поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей

Путин заявил, что в ходе поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 августа, рассказал, что в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь, которая состоялась в марте 2023 года, почувствовал гордость за строителей.

«А я почувствовал гордость за строителей», - сказал глава государства на совещании, посвященном развитию строительной отрасли.

Таким образом российский лидер отреагировал на заявление генерального директора компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карена Оганесяна, что российские строители, работая в Мариуполе почувствовали гордость за то, чем они занимаются. Путин напомнил, что строителей не предупреждали, что их работу проинспектирует президент.

«Все это как муравейник, все работают, работают, работают. Уже стемнело — все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», - вспомнил российский лидер.

Сайт KP.RU ранее писал, что Путин посетил Мариуполь в воскресенье, 19 марта 2023 года. Это стало первой поездкой главы государства в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.