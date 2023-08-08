Минфин: дефицит бюджета России за семь месяцев 2023 года составил 2,81 трлн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России опубликовало предварительные данные о расходах и доходах федерального бюджета за январь-июль 2023 года. Дефицит российской казны за семь месяцев составил 2,81 трлн рублей.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2023 года составил 14 525 млрд рублей, что на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», - сказано в заявлении ведомства.

Что касается расходов, то этот показатель за январь-июль составил 17,341 трлн рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сайт KP.RU писал, что дефицит российской казны за полгода текущего года составил 2,59 триллиона рублей.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявлял, что дефицит бюджета России по итогам этого года составит 2-2,5% ВВП. У РФ достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года, отмечал глава Минфина РФ.

По прогнозу Минфина РФ, дефицит бюджета страны составит не менее 3 трлн рублей. Вместе с тем ожидается, что данный показатель постепенно сократится до 0,7% в 2025 году.