Названа причина смерти Леонида Володарского Фото: ru.wikipedia.org

Предварительная причина смерти Леонида Володарского — сердечная недостаточность. Сообщается, что 73-летний переводчик почувствовал недомогание еще пятого августа, после чего мужчину госпитализировали. Об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

Уже в медучреждении у мужчины диагностировали затруднение дыхания, которое вызвано заболеванием сердца и сосудов. О смерти известного переводчика после продолжительной болезни стало известно восьмого августа. Изначально родственники не раскрывали причину смерти.

Прощание с Володарским пройдет 11 августа ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Леонид Володарский — советский и российский переводчик, радиоведущий и писатель. Большинству людей он был известен как синхронный переводчик огромного количества зарубежных фильмов, появлявшихся на экранах в 1980-х и 1990-х годах, его имя ассоциируется с переводом кинолент на VHS-видеокассетах.

Помимо этого он был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга на русский язык. Одним из увлечений Володарского стала история разведки. Он был одним из сценаристов и ведущим телефильма «Разведка, о которой зналои немногие». Наиболее запомнимающейся чертой переводчка стала его манера речи и своеобразное произношение из-за которого люди называли его «переводчиком с прищепкой в носу».