МИД России выразил соболезнования в связи со смертью Юлии Борисовой Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Юлии Борисовой.

«Для отечественных дипломатов воплощенный ею вдохновенный образ Елены Кольцовой в киноленте «Посол Советского Союза» навсегда стал примером твердости и решимости при отстаивании интересов Родины за рубежом. Выражаем самые искренние слова соболезнования родным и близким Юлии Борисовой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в МИД РФ, роли актрисы в кино и театре продемонстрировали ее непревзойденный талант и мастерство.

Напомним, Юлия Борисова скончалась во вторник, 8 августа, на 99 году жизни. Артистка перед смертью попросила не делать никаких прощаний в театре, а проводить ее в семейном кругу. Похороны актрисы пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Борисова помимо звания народной артистки СССР имела также звание Героя Труда, являлась кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», а также лауреатом государственных премий и множества профессиональных наград.

В театральной карьере актрисы было свыше 60 ролей, такие как Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по трагедии Уильяма Шекспира, Эпифания в «Миллионерше» по произведению Бернарда Шоу, Гелена в «Варшавской мелодии» по произведению Леонида Зорина и другие.