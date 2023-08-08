Старовойт: ребенок пострадал при падении дрона ВСУ у монастыря в Курской области Фото: telegram-канал Романа Старовойта

Украинский дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра, — говорится в сообщении.

Также Старовойт подчеркнул, что иная информация, которую распространяют федеральные Telegram-каналы, не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Покровский храм в Рыльске Курской области. В храме и в двух административных зданиях выбиты стекла. На место сразу прибыли сотрудники следственных органов и силовых структур.