Названы пристройки, облегчающие жизнь на даче Фото: pixabay.com

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru заявил, что для комфортной жизни на даче нужно построить гараж, баню и летний душ.

Как уточнил специалист, гараж поможет укрыть автомобиль от непогоды в летний сезон, а баня - расслабиться после проведения работ на участке. Летний душ, в свою очередь, даст возможность освежиться.

«Иногда летом не самая благоприятная погода, хочется укрыть свою машину от непогоды. Также более 80% опрошенных дачников заявляют о том, что баня обязательно должна быть на участке. Не везде подведена регулярная подача воды, а баня всегда спасет», - отметил он.

Кроме того, Чаплин рекомендовал построить беседку, а также оборудованную зону барбекю, где можно приготовить овощи со своего участка. Он также советует оборудовать погреб на участке, где можно хранить запасы овощей и фруктов.