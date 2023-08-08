В Японии начал действовать запрет на поставки в РФ авто с мотором более 1,9 литра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Японии вступил в силу запрет на поставки в Россию автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра и гибридных машин. Санкции также предусматривают запрет на экспорт в РФ около 750 наименований товаров, в том числе шин для большегрузных автомобилей, яхт, автокресел, автозамков, товаров из керамики, бумаги, стекла, керамической плитки, цемента, текстильных изделий, материалов для съемки фото и видео.

Как заявил ТАСС сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, запрет на поставки в Россию японских машин спровоцирует рост присутствия на рынке РФ автомобилей из Китая и Южной Кореи. По его мнению, санкции могут также нанести удар по региональной экономике Японии. Стоит отметить, что Россия являлась крупнейшим рынком для поддержанных японских машин: на нее приходилось 26% доходов Японии от экспорта таких автомобилей.

Сайт KP.RU разбирался, как запрет экспорт в Россию подержанных автомобилей из Японии повлияет на авторынок.